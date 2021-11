Bastia : une Festa di a lingua corsa très étoffée

Pierre Savelli, maire de Bastia, Lisandru De Zerbi, adjoint en charge de la langue, de la culture corse et de la jeunesse et Rumanu Giorgi, responsable du développement de la langue corse, ont présenté mardi matin la prochaine Festa di a lingua corsa qui se déroulera du 29 novembre au 8 décembre sur le territoire de la commune.





« Cette fête s’inscrit dans notre stratégie, dans notre objectif qui vise à déployer la langue corse partout » souligne Lisandru De Zerbi. « Notre langue doit aussi bien couvrir les domaines culturels qu’économiques, l’aménagement du territoire, le vivre ensemble. C’est fondamental pour avoir une identité forte. Développer la langue c’est aussi faire preuve de dynamisme. La langue c’est une vitrine ».

Pour le jeune adjoint au maire la méthode pour développer le corse tient en 3 points principaux : normalisation, formation et déploiement.

« Notre politique, notre stratégie est de normaliser le corse dans l’espace public, former des agents, déployer la langue dans la société, en faire une attractivité. Notre mission est aussi de coordonner tous les acteurs autour d’évènements ».



Parmi les outils se trouve aussi la transmission mais pour Lisandru De Zerbi, « Si la famille peut apparaitre comme la meilleure école, aujourd’hui on s’aperçoit qu’on parle de moins en moins corse au sein de celle-ci. A travers cette fête de la langue corse, on donnera justement des exemples pour faire retrouver cette transmission. Voilà aussi pourquoi cette fête est importante »





Une grande diversité d’animations pour tous

Cette fête préparée depuis des mois par le Service de la langue et de la culture corse de la mairie est particulièrement étoffée avec une trentaine d’évènements (voir programme ci-joint) du 29 novembre au 8 décembre grâce à de nombreux partenaires comme la CdC, la CAB, l’Office du tourisme, le réseau Canopé, la Ligue Corse de Football, la Croix Rouge, l’association Partage, le SCB, Pratica lingua.

Parmi les temps forts annoncés par Rumanu Giorgi : A Sant ’Andria, concert de Carlotta Rini, ateliers de découvertes, escape game, chasse au trésor, quizz, concert du groupe Surghjenti, tournoi de football, blind test, exposition, marché de Noël … en bien sûr A Festa di a Nazione.