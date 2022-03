Bastia : un 5ème convoi humanitaire en partance pour l’Ukraine

Ce collectif créé le 25 février dernier, le lendemain même du déclenchement de la guerre Russo-Ukrainienne, est très actif et réactif.Installée depuis peu dans des locaux mis à disposition de l’Office HLM au 8 Cité Aurore, sa quarantaine de bénévoles y travaille telles des abeilles dans une ruche : collectes, renseignements, formalités, aides en tous genres. Ghislaine Ferri, détachée du Centre Communal d’Actions Sociales par la mairie de Bastia, gère au quotidien, et même le week-end, l’accueil des réfugiés en Haute-Corse et s’affaire au départ de ce 5convoi. « Tout est ok pour le départ » indique-t ’elle. « Aidés par du personnel de la mairie, nos bénévoles ont conditionné dans un hangar prêté par la société Piacentini à Biguglia les dons alimentaires en 28 palettes, ce qui représente environ une quinzaine de tonnes ».Récupérée par la société Trans-Agriates de Borgo, la cargaison va être acheminée à Marseille où elle sera remise à l’organisation ukrainienne Head of the Vinnytsia Regional Military Administration qui la rapatriera dans son pays. « Il s’agit déjà de notre 5convoi » précise G. Ferri. « 3 autres ont pu se faire grâce à la SETEC de Lucciana qui comme Trans-Agriates a mis gracieusement à disposition camions et chauffeurs. Trans-Agriates a aussi participé à un autre convoi parti en Pologne avec l’AAIP, Aides Actions Internationales Pompiers, de la Drôme. Les passages Corse/continent nous sont offerts par les compagnies Corsica Linea et Corsica Ferries : billets, cabines pour les chauffeurs et restauration à bord de ceux-ci ».« Les produits envoyés dans l’Ukraine en guerre concernent des denrées alimentaires mais aussi tout ce qui a trait à l’hygiène et à la santé » explique Jean-François, bénévole au Collectif.Des produits que le public apporte directement au local mais également collectés dans les mairies de la Haute-Corse. « Le travail des mairies est important et on centralise tout ici » souligne Ghislaine Ferri. « On est en contact permanent car elles se trouvent parfois confrontées à des arrivées de réfugiés dans leur commune. J’ai en charge de m’occuper de toutes les formalités administratives en liaison avec la préfecture de Haute-Corse, l’Académie de Haute-Corse, les services sociaux et de santé. Je me charge aussi de prendre rendez-vous pour certains auprès de la cellule psychologique du CUMP 2B. On travaille aussi avec les Restos du cœur et le Secours Populaire qui offrent des colis et le GRETA pour des cours de langue ».Coté alimentaire, le collectif vient d’ouvrir une épicerie solidaire. « On y accueille les réfugiés qui peuvent ainsi se ravitailler » indique Jean-François. La solidarité envers le peuple ukrainien se manifeste de toute part. « Les exemples sont multiples » détaille G. Ferri. « Par exemple, la société des bus de Bastia offre des cartes de bus valables trois mois, des commerçants des articles de chez eux ou encore des associations culturelles et sportives des activités. Notre local se veut un lien social, convivial, familial pendant le séjour des réfugiés chez nous. Car tous veulent regagner leur pays une fois la guerre finie pour retrouver qui un père, qui un mari, qui un enfant car les hommes y font la guerre et n’ont pas le droit de quitter le pays. Donc on s’efforce de bien accueillir les gens qui viennent chez nous d’autant qu’ils ont grand besoin de réconfort ».A ce jour la Haute-Corse recence 42 réfugiés. « La plupart ont des liens familiaux ici en Corse » explique Jean-François. « Il y a environ une centaine d’Ukrainiennes qui vivent sur l’île. Mais c’est souvent difficile de communiquer car nous n’avons pas toujours sous la main une traductrice. Il y a cette barrière de la langue mais aussi une barrière culturelle. Ils n’ont pas le même mode de vie que nous et se retrouvent souvent complètement déboussolés ici. A nous de faire pour le mieux ». Le 20 avril prochain Ghislaine Ferri va organiser à la salle polyvalente de Lupino une journée Bien-être à destination des bénévoles et des réfugiés. « Il y aura là des coiffeurs, des instituts de beauté, des professionnels du bien-être. Ce sera aussi l’occasion de faire le point ou de créer les liens entre eux ». Des réfugiés, il en arrive pratiquement tous les jours. « La semaine prochaine nous devons accueillir une personne dialysée et on doit donc préparer son hospitalisation ».Le 6 avril, François Colombani qui avait ramené 7 refugiés il y a une quinzaine de jours, va repartir en Ukraine où il doit récupérer 6 autres personnes.Le local situé à l’Office HLM au 8 Cité Aurore est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.