Bastia : rassemblement pour la paix en Ukraine

La section de corse de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) condamne la décision du président russe Vladimir Poutine de déclencher une guerre d’invasion contre l’ Ukraine , après des mois de discussions diplomatiques stériles. Elle voit dans cette agression la confirmation de la tendance lourde qu’ont les régimes totalitaires à faire prévaloir la force en tout temps, au mépris du droit international, de la souveraineté des Etats et des droits fondamentaux des peuples.

Elle souligne que l’absence de réactions effectives face aux atteintes portées aux libertés, aux droits de l’Homme et à leurs défenseurs nourrit une culture de la violence, de la guerre et du conflit. Les compromissions au nom d’intérêts économiques ont toujours légitimé et renforcé ces régimes. Aujourd’hui, notre soutien doit aussi s’exprimer en direction des citoyennes et des citoyens russes qui s’opposent publiquement à cette guerre d’invasion.

Face à ce lourd défi menaçant toutes les démocraties, elle appelle la communauté internationale et la France à intervenir d’urgence pour obtenir une désescalade immédiate et la protection des populations civiles déjà durement touchées. Le droit d’asile doit être mobilisé immédiatement et la Corse ne peut être écartée de sa mise en œuvre comme ce fut le cas en 2016 lors du démantèlement du plus grand bidonville, « la jungle de Calais » à l’époque, empêchant l’accueil d’Afghans, de Syriens et d’Érythréens. Des propositions de la collectivité territoriale de Corse et des initiatives permettaient cet accueil au nom de la fraternité.

La LDH exprime sa totale solidarité avec le peuple ukrainien et participera à toutes les initiatives allant dans le sens de la paix et de l’intérêt des peuples concernés.