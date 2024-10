Bastia : "première" réussie pour le village Hand’Emu

Des moments forts, émouvants avec des personnes porteuses de handicap qui ont pu jouer au tennis, au torball, faire de l’équitation, plonger dans la piscine de la carbonite, décocher des flèches… Des personnes valeureuses qui ont démontré qu’aujourd’hui le sport et les loisirs en général étaient bien à la portée de tout le monde, même si des progrès restent encore à accomplir.

Ce village regroupait plus de 30 stands d’associations ou institutions qui viennent en aide aux personnes en situation de handicap, à leurs familles et accompagnants. Pour cette manifestation la CAB avait reçu le soutien financier de la direction départementale de la Jeunesse et des Sports (DRAJES) et de l’Agence régionale de la Santé (ARS) et le soutien de la Maison Sport Santé.De 10 à 17 heures, les ateliers ont proposé renseignements, démonstrations et initiations.