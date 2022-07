Bastia : le chantier de Forte a Croce a débuté

Un lieu de détente pour tous, patrimonial, soucieux de la nature et reconnectant les quartiers… c’est ce que promet le projet Fort Lacroix, le futur parc urbain de 4 hectares dont la première pierre a été posée ce vendredi 8 juillet par le maire de Bastia, Pierre Savelli. Anciennement occupé par les militaires et abandonné depuis plusieurs dizaines d’années, le lieu à mi-chemin entre le centre-ville et les hauteurs de Bastia, a l’ambition de reconnecter et désenclaver les quartiers Saint Antoine, San Gaetanu et Monserato au centre-ville. Le chantier qui devrait s’achever au plus tard en juin 2023, prévoit donc deux espaces.

Un premier, au départ des résidences du Guadellu sera réservé à l’agriculture. « Pour le moment on ne sait pas exactement ce qu’on y mettra, il y aura peut-être du maraîchage en insertion ou un lieu pour apprendre à faire son potager, les techniques. pour y parvenir. C"est un choix politique qui n’a pas encore été fait », explique Elodie Minard architecte qui a mené tout le projet depuis 2018.



Surtout emprunté par les écoliers, le chemin actuel, qui est en mauvais état, avec beaucoup de dénivelé et un sol irrégulier sera dans le cadre des travaux, totalement réaménagé, éclairé et de la signalétique y sera installée.

La mairie de Bastia a aussi mis un point d’honneur à la conservation du patrimoine pré-existent sur la zone. En effet, chacun a déjà pu remarquer dans le chemin montant au Fort La Croix, les bâtiments en ruine dont d’anciennes chapelles qui menacent de s’écrouler. La municipalité a mis un point d’honneur à les conserver, les nettoyer et les stabiliser pour éviter tout accident.

Il en est de même pour les arbres déjà présents, qui seront conservés sur tout le projet.

Les terrasses qui entourent la montée seront toutes aménagées avec des pergolas, des bains de soleil, des gradins et des fontaines pour que les visiteurs puissent s’y prélasser. « Le but s’était d’avoir un poumon vert près de la ville pour que les Bastiais puissent s’y balader, y faire du sport et y emmener leurs enfants », détaille le maire Pierre Savelli.



Un toboggan de 42 mètres de long



Le second espace est celui situé au niveau du Fort La Croix, à l’antenne de communication. Là, sur deux hectares seront, entre autres, aménagés un amphithéâtre avec une vue imprenable sur le cordon lagunaire de la Marana et l’archipel Toscan.

Il ne fait aucun doute que les enfants du quartier, et même ceux de la ville, apprécieront le toboggan monumental de 42 mètres de long qui sera installé sur ce site.

L’antenne, témoin du passage des militaires, sera conservée, repeinte et éclairée afin d’en faire un symbole du lieu. « Par exemple, elle sera éclairée en rose pour Octobre Rose ou en bleu lors des victoires du Sporting », se réjouit l’édile qui n'oublie pas de préciser que cette partie du site sera accessible aux personnes à mobilité réduite.