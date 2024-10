Bastia : la transformation du Vieux-Port entre dans sa troisième phase

Ce lundi 14 octobre, la municipalité de Bastia a dévoilé les détails de la troisième phase des travaux de réhabilitation du Vieux-Port. Lancé en octobre 2022, ce projet s’inscrit dans une vaste requalification du quartier, avec un budget total de plus de 8 millions d’euros. Les travaux, cofinancés par la ville et soutenus par des dispositifs comme le Plan de Transformation et d’Innovation Corses (PTIC) et la Charte urbaine, « visent à améliorer la qualité de vie des résidents et à offrir des espaces adaptés aux pêcheurs et aux plaisanciers.»

« Ce projet est emblématique. La piétonnisation, l’accessibilité pour tous, et le respect des droits des résidents sont au cœur de notre action », a indiqué Pierre Savelli, maire de Bastia. La réhabilitation du Vieux-Port fait partie d’une démarche plus large de modernisation des espaces publics, visant à attirer à la fois les Bastiais et les visiteurs tout en favorisant un environnement urbain plus apaisé et durable.



Les travaux de la Conca Marina comprennent notamment la transformation complète du parking Pouillon en une esplanade piétonne agrémentée de terrasses et d’espaces verts. Ce parking, d’une capacité de 70 places, sera entièrement supprimé, laissant place à une « placette scénique » entourée de gradins et de rampes pour offrir une vue dégagée sur le port. L’objectif, selon la mairie, est de créer un lieu de vie et de rencontre au cœur de la ville historique.