Bastia : l'opération « Colis de Noël » débute ce lundi

« En cette période difficile il est essentiel de maintenir de telles opérations qui s’inscrivent dans le cadre des manifestations Natale Per Tutti » souligne Jean Giambelli, directeur du CCAS. « La période des fêtes est celle où les risques de rupture sociale et d’isolement sont les plus accrus et la majorité des personnes qui profitent de ces colis sont des personnes âgées, déjà malheureusement touchées par l’isolement. Le maintien du lien social est une de nos priorités au CCAS »



Cette opération « Colis de Noël » débutera ce lundi 20 décembre, à la mairie annexe place du marché et au Centre culturel L‘Alb’Oru dans les quartiers sud, et se poursuivra jusqu’au jeudi 23 décembre.



Au total 1950 colis seront distribués : 1 380 aux particuliers sur inscription préalable (sites de distribution : Alboru et place du Marché), 370 aux personnes âgées des EPHAD de la ville, ainsi qu’aux femmes isolées et à leurs enfants recueillis par le CHRS, 130 cadeaux seront distribués aux enfants et adolescents hébergés en ESAT ou dans les foyers de la ville. Ce sont d’ailleurs ces jeunes qui ont fabriqué ces colis comprenant douceurs et produits divers locaux et enfin, 70 colis seront remis aux ressortissants de l’association « Fratellanza ».