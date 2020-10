Bastia : hommage aux victimes de l'attentat de Nice

"On en a marre des bougies, des fleurs, des larmes", lance Alexandre, président du comité de jumelage Corse-Arménie. Après son appel, une vingtaine de chrétiens rendaient hommage aux victimes de l'attaque islamiste durant laquelle trois personnes ont perdu la vie dans la Basilique Notre-Dame de Nice. Devant l'église Saint Roch à Bastia, Nathalie est émue : "je suis là pour exprimer toute ma sympathie aux familles endeuillées. La situation devient très grave. Deux attentats en une semaine ça fait beaucoup. On ne se sent pas en sécurité, pourtant l'Etat parlait de mesures radicales mais on voit que le Coronavirus monopolise les actions du gouvernement."



Parmi les personnes réunies en ce jour, Livia Graziani, représentante des jeunes Républicains de Haute-Corse et conseillère municipale était venue à titre personnel. "Aujourd'hui on a du mal à compter les victimes. La guerre interne contre l'islamisme radical dépasse les convictions partisanes. Il faut que ça cesse.", s'indigne la jeune femme.



Alexandre, le président du comité de jumelage Corse-Arménie dénonce la situation : "on ne peut pas laisser faire cela. Aujourd'hui, par notre présence en ce lieu on a décidé de ne plus rester muet contre la menace terroriste".