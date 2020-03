Bastia : feu et explosion dans un appartement de la citadelle

C.-V. M le Mercredi 25 Mars 2020 à 09:07

Un incendie suivi d'une explosion a éclaté mardi soir un peu avant 23 heures au dernier étage d'un immeuble de la rue du cloître à la citadelle. Le bruit de l'explosion, entendu plusieurs centaines de mètres à la ronde, et les flammes sur le toit, ont fait craindre le pire. D'importants moyens de secours ont d'ailleurs été aussitôt engagés par le centre de secours de Bastia mais finalement hormis les dégâts occasionnés par l'incendie et l'explosion, on ne déplore aucun blessé. Peu après minuit les moyens de secours, que le maire de la ville Pierre Savelli est venu soutenir, avaient maîtrisé l'incendie.

