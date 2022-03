Bastia donne du cachet à la fête du timbre

La première journée s’est déroulée ce samedi à l’Office de tourisme intercommunal de Bastia sous l’égide de la FFAP (Fédération française des associations philatéliques), La Poste, avec le soutien de l’Adphile (Association pour le Développement de la Philatélie) et Philapostel corse.





Sur place, en vente, un timbre et un bloc. Le bloc nommé « Voyage en TER », regroupe 15 timbres de 40,85 x 30 mm à l’effigie d’un TER, ressemblant d’ailleurs à notre u trinichellu, l’AMG 800. La création et la gravure sont signées Elsa Catelin. Valeur d’un timbre : 1,16 € (lettre Verte). Tirage à 720 000 exemplaires.

Le timbre unique intitulé « Escapade verte » est la création de Baptiste Stephan.

D’un format 52 x 40,85 mm il a été tiré 350 000 exemplaires et sa valeur faciale est de 2,32 € (lettre Verte 100g)





A voir aussi l’étonnante collection de ce philatéliste Île Roussien sur le train en Balagne mais aussi à Bastia et en plaine orientale : séquence émotion !

L’occasion aussi de faire connaissance avec Philapostel corse, partenaire de cette Fête du timbre. Une association basée à Bastelicaccia qui existe depuis 30 ans et qui réunit une centaine de passionnés sur l’île.





Si la météo s’affranchit du mauvais temps, ces expos seront visibles ce dimanche entre 9h et 13 heures sous le kiosque, place Saint Nicolas à Bastia.