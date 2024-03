Bastia célèbre les femmes de sciences les 8 et 9 mars

Les animations (toutes gratuites) débuteront vendredi à 9h30 avec unstage de dessin «Dessine-moi des femmes de science» avec l’illustratrice Julie. Cet atelier gratuit, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, s’adresse à un public à partir de 10 ans. Les participants exposeront ensuite leurs œuvres à leur famille et au public, le lendemain, samedi 9 mars à 10h, à la médiathèque du Centre culturel Alb’Oru.Lors de cet atelier les femmes scientifiques seront mises à l’honneur par la découverte de différents parcours et destins incroyables de ces femmes. Les clandestines de l’Histoire, l’Histoire en images, Quelle Histoire, Il était une fois, autant de collections mettant les femmes illustres à l’honneur sur lesquelles Julie Bois s’appuiera pour te guider les enfants dans la réalisation de leurs dessins.De 14h à 15h30, à A Casa di Scenze, auront lieu un jeu télévisé et des rencontres avec des femmes scientifiques locales. Ce jeu télévisé, enregistré par TéléPaese, se déroulera en plusieurs manches qui porteront sur des quiz en lien avec la place des femmes dans les sciences.Samedi se déroulera donc à la médiathèque Barberine Duriani, de 10h à 11h l’exposition de l’atelier de dessins réalisés la veilleDe 11h à 12h à A Casa di e scenze : Vernissage de l’exposition « Donne & Scenze », les femmes scientifiques de Corse réalisée par Julie Bois. Cette exposition mettra en valeur le coup de crayon de l’artiste mais également des femmes scientifiques corses.14h00/15h30 : Suite du jeu télévisé et rencontres avec des femmes du territoire œuvrant dans les sciences, l’artisanat ou la technique.Information et inscription Ici