Bastia : attention à la raie pastenague

La raie pastenague se déplace sur les fonds sableux à la recherche de crustacés et de vers enfouis dans le sable. Il est rare qu'elle fasse des incursions dans les zones rocheuses.

"Elle se rencontre plus généralement en bord de mer, jusqu'à 200 m de profondeur, mais il arrive de l'apercevoir dans les estuaires en eau saumâtre" signale Fishiediz qui dit aussi comment faire en cas de piqure ?

Parfois les piqûres peuvent provoquer un malaise, voire une perte de connaissance chez la victime. Elles sont généralement très douloureuses.

Il faut donc commencer par Isoler la victime du danger et la sortir rapidement de l'eauPrévenir les secoursAllonger le sujet en position demi-assise et lui éviter tout effortImmobiliser le membre touchéNettoyer la plaieLe venin de cette espèce étant thermolabile, il peut être neutralisé s'il est soumis à une température d'environ 45 °C.Il est donc possible de chauffer la plaie.Cette technique populaire est à pratiquer avec beaucoup de précautions pour ne pas aggraver la plaie en la brûlant. Il est conseillé de plonger le membre touché dans de l'eau chaude.Mais attention, si la piqûre est trop profonde, chauffer la plaie sera moins efficace.