Bastia XV : l'ottant'anni di Mighè Guillaumin

Michel Guillaumin est un homme de passion.

Passion du ballon ovale et passion de son métier.

Il a tout donné au rugby. Comme joueur. Puis comme entraîneur.

Rien ne l'a jamais arrêté.

Ni les accidents.

Ni les péripéties par lesquelles la discipline est passée.

Et pas davantage ses choix de vie.



La même passion l'a animé dans sa profession de couvreur, de titaghju. Aujourd'hui il a un peu levé le pied mais il se bat toujours avec une belle conviction pour tenter de développer un métier qui se meurt mais que lui, l'homme de tempérament ne veut pas laisser mourir.

Et croyez-nous, sur ce plan, il est loin d'avoir dit son dernier mot !