Bastia Ville Digitale : un mini-hackathon pour améliorer son quartier

« Cette animation propose à des classes de même niveau, soit une quarantaine d’élèves, une journée de réflexion, un mini-hackathon d’idées pour améliorer son établissement scolaire, son quartier, son environnement, sa ville » explique Elodie Poignet, cheffe de projet à EMAHO.



Ainsi durant toute une journée ces jeunes ont travaillé en groupe à réfléchir et proposer leurs solutions innovantes et concrètes afin d’améliorer leur vie au quotidien dans leur ville, leur quartier, leur école.



Cela permet de développer les compétences et l’état d’esprit des jeunes en faisant émerger des idées créatives pour les transformer en projets collectifs répondant à un besoin de territoire. « Cette usine à projet favorise le développement personnel, le goût du travail collectif et collaboratif, la citoyenneté active et l’adaptation à la vie professionnelle nécessitant de vraies capacités à coopérer et à travailler en équipe » souligne E.Poignet.



Ces ateliers sont également bénéfiques au territoire car ils permettent de fédérer les jeunes, densifier le tissu associatif, voir émerger des projets susceptibles d’améliorer la qualité de vie du quartier et à terme, de créer des partenariats institutionnels permettant de créer et renforcer le lien avec les institutions

Durant ces deux jours le coachnig était assuré par la Compagnie Générale des Autres, des porteurs de projets chevronnés certifiés et formés à une méthode ludique, créative et interactive. Ces animateurs ont permis aux jeunes de simuler toutes les étapes de la mise en œuvre de leur projet.



Les classes concernées étaient deux classes du collège de Montesoro, deux classes du Lycée Fred Scamaroni et une classe du Lycée Jean Nicoli. Les projets qu’ils soient écologiques, économiques, originaux, innovants n’ont pas manqué et peut-être que certains d‘entre-eux donneront des idées aux « grands ».