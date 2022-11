Bastia : Une collecte solidaire et des animations pour la Sant’Andria

Célébrée en Russie, Roumanie, ou encore en en Ecosse, où St Andrew’s Day est jour de fête nationale, la Sant’Andria en Corse se fête le 30 novembre et marque la fin de l’automne et le début des rigueurs hivernales. C’est à cette période que les récoltes étaient mises en réserve, et qu’une part était gardée pour les plus démunis. La quête de nourriture à la Saint André permettait ainsi aux nécessiteux d’assurer leur survie tout en épargnant leur dignité. De ce fait, dans la pricantula , le 30 novembre, on tapait aux portes en demandant à boire et à manger.



Dans la mémoire populaire, certains retiennent que leurs grands-parents leur disaient que les morts revenaient tout le mois de novembre, quand ils arrivaient le 1er novembre , ils avaient faim et soif et quand ils repartaient le 30, ils faisaient des réserves pour manger tout l'hiver, empianu e musette. "Ma grande mère me racontait qu'on leur donnait des fruits secs, du fromage, de l'huile d'olive, en fait, on répartissait les récoltes pour que les plus pauvres ne soient pas dans le besoin. On faisait la charité, et on promettait l'abondance 'a divizia ' à ceux qui donnaient et la disette 'a dicetta' à ceux qui ne donnaient rien. Cette tradition est une représentation de nos morts, quand on donne à ses défunts, on donne au Seigneur. C'est bien là, le sens profond de la Sant'Andria, le partage, celui du premier apôtre André qui partagea son pain avec une foule immense. " explique Anghjulina Antonetti, présidente de l'Associu Venzulaschese, que chaque année anime la Sant'Andria avec une fête toute particulière.



Une collecte alimentaire pour les plus démunis à Bastia

A l'image de Venzulasca, la ville de Bastia organise depuis quelques années deux jours de fête autour de la Sant'Andria.

Demain, 29 novembre, les élèves des écoles maternelles de Calloni et Ventura, des écoles élémentaires de Subissi, Reynoard, Amadei, Campanari, Charpak, Jeanne d’Arc et des écoles primaires de Gaudin, Desanti et Defendini, ainsi que la Crêche de Montesoro organiseront une collecte alimentaire dans leurs établissements.

Le petit train de la Ville, accompagné du conteur Robert Archiapati, fera le tour de ces écoles pour récupérer la nourriture récoltée et l’acheminer à la salle polyvalente de Lupino pour la distribuer aux associations caritatives partenaires.

Mercuri u 30 di nuvembre, salle polyvalente de Lupinu et maison des quartiers sud de 9 à11h30 aura lieu me café numérique sur le thème de la Sant’Andria.

De 14 à 18 heures aura lieu un appel au don de nourriture. Les associations caritatives seront sur place pour récolter des denrées alimentaires qu’elles redistribueront aux plus démunis. On compte sur votre générosité.

Des animations pour les enfants de 3 à 11 ans sur le thème de la Sant’Andria et des valeurs qu’elle véhicule en suivront.