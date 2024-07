Bastia : Un week-end littéraire avec la romancière Simonetta Greggio

Bastia accueille cette semaine une invitée de marque en la personne de Simonetta Greggio. Romancière et traductrice italienne établie en France depuis 1981, Greggio, née le 21 avril 1961 en province de Padoue, est l’auteure de nombreux ouvrages acclamés par la critique. À l’invitation de l’association littéraire Musanostra, elle propose aux Bastiais une série d’événements littéraires exceptionnels. Arrivée en début de semaine, l’écrivaine a immédiatement entamé son travail en résidence. « Mon travail a débuté sur le bateau lors de ma traversée de jour. Avec des chercheurs, on a pu observer des dauphins, des baleines, des raies Manta et toute une population d’animaux aquatiques», confie-t-elle.



Ce séjour en Corse s’inscrit dans un projet littéraire ayant pour thème la mer, en vue d’un livre à paraître au printemps 2025 dans la collection Le Monde sauvage, co-écrit avec Olivier Weber. « Ce qui est intéressant dans une résidence c’est qu’on peut repenser le monde. Ici je prends le temps de respirer, de comprendre les réalités, les choses différentes d’avec le continent. Je viens souvent en Corse et je l’adore », ajoute-t-elle.





Le samedi 27 juillet, Simonetta Greggio animera deux ateliers d’écriture à 10h et 17h30 au siège de Musanostra, place Vattelapesca. « Tout d’abord, je dois souligner l’énorme et merveilleux travail de Musanostra pour la littérature. Ces ateliers sont importants car ils permettent de donner la main aux écrivains en herbe », souligne-t-elle. Ces ateliers offriront aux participants l’opportunité de se lancer dans l’écriture avec le soutien de Greggio, qui les guidera pour « noircir la première page d’un roman ».





Autre moment fort de son séjour, ce vendredi 26 juillet à 17h30, elle présentera et dédicacera sa dernière publication, « Mes nuits sans Bardot » (Albin Michel), lors d’un apéritif littéraire à la librairie Alma, Boulevard Paoli. Cet ouvrage, lauréat du « Prix du livre de plage 2024 » présidé par Jean-Christophe Rufin, offre un portrait intime et complexe de Brigitte Bardot. « Mieux qu'une biographie, ce roman est un cadeau fait à tous ceux qui aiment B.B. », selon Le Figaro Magazine. Simonetta Greggio décrit Bardot comme « une femme très connue mais très mystérieuse. C’est une femme qui a un cœur gros comme une maison. Grâce à elle beaucoup de choses ont changé pour les animaux ».