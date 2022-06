Bastia : Un colloque sur les troubles du fonctionnement

Ces journées d’informations et d’échanges sont coconstruites avec les acteurs locaux œuvrant au quotidien sur ces thématiques : Centre Hospitalier de Bastia, MDPH, Peps 2B, IREPS de Corse, pôle Salute, association Corsia Dys-TDAH avec le soutien de l’ARS de Corse. Les précédents colloques, il y en a un chaque année, concernaient la dyslexie et le trouble du spectre de l’autisme. Cette édition 2022 est dédiée au TDAH, Trouble du Déficit de l’Attention / Hyperactivité. Il est destiné aussi bien au tout public qu’aux professionnels. L’objectif principal de cette manifestation est de permettre aux participants de mieux comprendre et appréhender le TDAH et de présenter les dispositifs et structures existants sur la ville et œuvrant dans ce domaine.