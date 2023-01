Bastia : Sintunia en Showcase à Una Volta

Créé en 2008, le RéZo est un réseau de repérage, d’aide à la professionnalisation et à la diffusion des auteurs et compositeurs de musique actuelle de tout style en Corse. A travers notamment des concerts ou des showcases. « C’est aussi l’occasion pour le public de poser des questions aux artistes afin de saisir quelques rouages de leur processus créatif. » souligne Marie-Cécile Hanin, chargée de production et coordination pour le RéZo Corse.Sur scène ce jeudi soir Sintunia. Tout nouveau venu dans le paysage musical insulaire, Sintunia est un trio composé de Anne-Lise Herrera (violoncelle et chant), Gilles Mahinga N’Dekesse (chant et petites percussions) et Virgile Ferjoux (clavier).Gilles et Virgile se sont connus voilà quelques années à San Giovanni di Moriani. « On a découvert que musicalement on avait des atomes crochus» indique Gilles, « Au fil des rencontres nous nous sommes découverts musicalement, on a fait quelques duos, on était dans la découverte en fait ».De son côté, Anne-Lise connaissait Virgile de par leurs participations à Anima et Gilles via le théâtre. «De formation classique, j’ai ajouté ma petite touche avec le violoncelle » souligne la musicienne qui fait partie aussi du trio Elixir.Notre trio aime le jazz mais pas que ! « Au niveau musical, on aime beaucoup de choses » souligne Gilles, «On est dans la musique du monde avec des pointes Afro-latines que j’affectionne. Notre musique est une sorte de cocktail, on met toutes nos sensibilités en harmonie. On est sur la même fréquence, en parfaite syntonie, d’où le nom du groupe ».Au niveau des créations, Gilles apporte les textes et une idée de mélodie. « Mes textes parlent de l’amour, de la vie, de l’écologie, de la nature, de l’humain, la méditation, les voyages extérieurs et intérieurs, l’introspection ». Des textes aussi bien en corse, qu’en français ou en d’autres langues. « Pour la musique, on a déjà une trame avec ce que nous apporte Gilles et on travaille dessus, chacun amène ses idées » complète Virgile. « Souvent on improvise aussi, tout en gardant une trame, et une chanson ou un morceau de musique peut être différent à chaque interprétation. On arrive parfois à se surprendre ! » ajoute Anne-Lise. « Le challenge c’est ça en fait : la recherche du son dans lequel chacun met sa part de personnalité, d’intime » intervient Gilles.Leur répertoire est déjà riche de 8 chansons mais il va s’étoffer afin de faire de la scène. « Avant ce showcase, on avait déjà fait un peu de scène aux Musicales de Bastia en 2022, en catégorie Découverte et on espère bien sûr développer ces expériences de scène» déclare Anne-Lise.En attendant de les voir sur scènes, morceaux choisis de ce show case sur CNI.