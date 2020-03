Bastia : "Sintinelli", le spectacle au casting d'exception

Un spectacle alliant l'histoire de la Corse, le théâtre, le chant et des images d'archives, c'est le défi qu'a voulu relever Laurent Simonpoli, scénariste et réalisateur insulaire quand il a décidé de mettre en scène "Sintinelli".



Cette pièce musicale débute avec les événements de Bastelica-Fesch en janvier 1980. Les protagonistes Paul, Mathieu, Pierre décident de s'engager dans la lutte clandestine nationaliste aux côtés d'un certain René.

A travers les personnages et leur famille, Laurent Simonpoli traverse 40 ans de l'histoire de la Corse des années 80 à nos jours dans cette fiction chantée. Armand Luciani a imaginé une scénographie originale composée d'images d'archives personnelles et de l'INA pour illustrer et "appuyer les propos" de la pièce musicale qui s'articulera autour du "riacquistu" de la chanson corse.



Pour parfaire cette pièce, des artistes insulaires talentueux et bien connus de tous seront acteurs et actrices de cette pièce. On retrouve d'ailleurs Jean-Claude Acquaviva et Petru Anto Casta du groupe A Filetta, Patrizia Gattaceca, Francine Massiani, Doria Ousset, Antoine Albertini, Nathanaël Maïni, Cédric Appietto, Christian Ruspini et Jean-Emmanuel Pagni.



Ils seront accompagnés par des musiciens (Paul Cesari, Jean-Marie Giannelli, Nicolas Torracinta et Michè Dominici ) dirigés par Frédéric Antonpietri. Au chant on retrouvera aussi des talents comme Jean-Do Bianco, Maxime Vuillamier, Paul Giansily qui interpréteront des standards de la chanson corse.



La vingtaine d'artistes insulaire est à retrouver au théâtre de Bastia le 27 mars.