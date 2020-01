Bastia : Simone Weil à l’honneur à Musanostra

D’elle on garde l’image d’un pur esprit qui n’a cessé de s’élever vers le sublime, quête qui a eu raison de ses forces et dont l’exigence l’a exténuée.C’est l’une de ses oeuvres intitulée L’Iliade ou le poème de la force qu’a choisi d’explorer plus particulièrement l’orateur du jour, Kévin Petroni, chercheur en littérature.Qu’est-ce que la force ?La force est considérée par les hommes comme leur puissance d’action, soit une façon d’agir sur le cours naturel des choses. En ce sens, l’épopée a longtemps été considérée par les théoriciens comme une manière de louer l’action des hommes sur une menace qui se présente devant eux. Or, ce que nous apprend Simone Weil, en se référant à l’Iliade d’Homère, c’est que la force est une puissance qui contraint l’homme à être saisi comme objet. Alors que la force est perçue habituellement comme ce qui délivre l’homme de la nécessité, celle-ci se contente en réalité de le soumettre. De cette manière, Simone Weil remet en cause notre conception traditionnelle des valeurs épiques : l’originalité du poème épique consiste à mettre sous les yeux du lecteur les ravages causés par la force. Loin de louer la conquête de Troie par les Grecs, Homère se contente de déplorer la barbarie des vainqueurs sur les Troyens. L’iliade est moins le récit d’une victoire que le constat amer de la destruction d’une cité.La communication, émaillée de photos et vidéos, a ramené aussi à l’actualité et a fait naitre dans l’esprit du public de nouvelles perspectives ; certaines convictions ont été revues et assurément, chacun a compris l’intérêt de frotter son esprit à celui des grands penseurs.Vint ensuite l’annonce du prochain rendez-vous de l’association à Bastia, le 15 janvier à L’Amphi, l’occasion d’un apéritif diner littéraire ouvert à tous , avec interventions de ceux qui le souhaitent sur des livres , films, oeuvres d’art sur le thème du couple, depuis Tristan et Iseut jusqu’à aujourd’hui, des littératures de tous les pays, des poèmes, des essais…des correspondances aussi comme celle de Camus et Maria Casares.Pour toute information il faut s’adresser à musanostra2018@gmail.com ou appeler le 0610931511Ou encore visiter le site officiel musanostra.com Puis ce fut le moment du verre de l’amitié qui a permis à la cinquantaine d’invités de discuter librement et chaleureusement. Des rires, des prises de contact, des chansons, un excellent buffet augurent déjà de la volonté de faire de l’année 2020 un nouveau moment de découvertes et d’amitiéPrenons déjà rendez-vous : la rencontre avec l’écrivain Milena Agus le 6 février au théâtre de Bastia, lors du Salon Littéraire organisé par le Festival du cinéma italien, sera un grand moment.