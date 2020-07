Bastia: Réouverture du Centre Culturel l’Alb’Oru

Le Centre proposera tous les jours, de 10h à 12h, des activités pour les enfants. Au programme, concocté par Eloise Casanova et Julie Lours du service médiation culturel de la ville: Ateliers artistiques sur le parvis, histoires à lire, à créer, à jouer, à danser, découverte ludique de la médiathèque, grands jeux en bois (en libre accès). La médiathèque Barberine Duriani au 1er étage du bâtiment, sera elle aussi ouverte les lundis, mardis, mercredis et vendredi avec de 7h30 à 9h30, un accueil individualisé sur rendez-vous (créneau de 30 minutes) et de 9h à 14h, une ouverture au public (8 personnes maximum en même temps). Parallèlement la «Cafet» proposera de nouveau ses services pour une pause café ou un déjeuner fraîcheur, du lundi au vendredi de 9h à 15h. «Pour la municipalité, il était important de reprendre une activité culturelle au sein du centre Culturel Alb’oru» souligne Delphine Ramos, directrice des affaires culturelles à la mairie de Bastia «On s’inscrit dans des dispositifs nationaux tels que l’opération «été apprenant» et on propose aux enfants et familles durant la période estivale un lieu de rencontres, d’apprentissage, de découvertes artistiques, de convivialité, dans le respect du protocole sanitaire». Ces actions seront en partie financées par la DRAC.(à l’intérieur et à l’extérieur) du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet de 10h à 12h. Les enfants pourront participer à plusieurs ateliers en accès libre:- Activités de pratiques artistiques avec les associations Ghjuvanetta (théâtre), Les mines de rien (cirque), Pilou (percussions), Citadell’Anima (musique) et ABCDanse (danse).- Activités lecture publique, lecture de contes, origami, atelier danse, ludothèque (jeux en bois), découverte du fonds.- Espace lecture (terrasses), aménagé avec transats etc….- Espace jeux en bois- Espace danse- Espace origami- Espace pratiques artistiques (parvis)Une découverte du fonds de la médiathèque sera également organisée sous forme de «chasse au trésor».«L’idée est de reprendre une activité culturelle, mais sans contrainte, donc pas d’inscription, en famille et dans un esprit décontracté et estival» ajoute Delphine Ramos,Des activités seront proposées aussi hors les murs de l’Alb’oru avec notamment la Compagnie TEATREUROPA.«Les objectifs sont multiples: sortir des murs de l’Alb’Oru, afficher une reprise de vie culturelle, aller à la rencontre de publics éloignés, création de lien social, amener de nouveaux publics à fréquenter les lieux publics culturels et à assister aux activités proposées à l’Alb’oru» ajoute Delphine Ramos.Ainsi grâce à l’installation d’une maisonnette de la culture itinérante, seront présentés ouvrages et fonds des médiathèques et des informations pratiques concernant les lieux culturels ouverts cet été. Chaque jour aux côtés d’Orlando Forioso, le directeur de la compagnie Teatreuropa, un artiste invité proposera une «performance»: atelier street art, une lecture texte, une répétition, un concert, tout cela dans un espace décoré pour attirer les curieux. Parfois une collation sera même proposée pour inviter les gens à rester et à échanger autour de la culture, de leur culture. Ces activités auront lieu dans différents quartiers de la ville: place Claude Papi, à proximité de école Calloni à Lupino, à Paese Novu, au Square Nelson Mandela à Montesoro, à St Joseph, à la Citadelle, St Antoine, au Jardin du Fango, à Toga, et à l’Arinella.Autre activité en prévision, un stage photo animé par Rita Scaglia autour d’une thématique estivale avec une restitution sur les réseaux sociaux. «Ce stage répond à une demande» explique Delphine Ramos. «Les stages de photo déjà effectués ont en effet été un véritable succès et de nombreuses personnes nous ont demandé de reprogrammer ce genre d’activités conviviales permettant à un groupe d’habitants de se rencontrer et de se réunir autour d’un projet commun».Pour la direction des affaires culturelles, cette réouverture est un premier axe de travail. «Il faut souligner encore que la bibliothèque centrale est ouverte depuis le 2 juin sous forme de drive. On travaille également sur des animations, sous forme légère, pour le mois d’août, des spectacles pour aider les intermittents du spectacle, en complément de ce que proposera le service animation de la ville».Quant à la reprise des représentations au théâtre de Bastia, elle se fera probablement en septembre. Les détails de la programmation devraient être annoncés durant l’été.