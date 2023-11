Bastia : Pierrot Fratoni si n'hè andatu

La restauration ?

Il l'avait cultivée avec un art particulier aux côtés de ses parents à la rue droite où des générations de Bastiais se sont précipitées pendant longtemps dans un établissement bien nommé, "La taverne", qui n'a jamais désempli.

Il l'avait aussi exportée sur la Côte d'Azur où sa "Casa Corsa" à Nice connut le même succès.

Pierrot était monté aussi l'a pratiquer jusqu'à Lyon.





Le sport automobile ? Il l'avait célébré en compétition et au volant dans le Cap Corse où dès les années 1970 , avec ses compères Tito Seatelli, Henri Ginanni et Pierrot Caselli il avait porté sur les fonts baptismaux, la Ronde de la Giraglia qui a dépassé le demi-siècle d'existence.





Le football ? Il l'aimait par-dessus tout jusqu'à s'impliquer pendant plusieurs saisons au Sporting aux côtés d'autres amoureux du club et du bleu de Bastia.



La macagna ? C'était sa seconde nature.

Derrière son regard malicieux, on ne savait jamais si le propos qu'il tenait à son interlocuteur relevait de la pure imagination où s'il fallait le considérer au premier degré.



C'est ce Bastiais profondément attaché à la ville où il vivait qui s'en est allé laissant dans l'affliction parents, proches et amis.

