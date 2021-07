Bastia : Opération Mangas à l’Alb’Oru !

« Cette opération entre dans la cadre des animations d’été mises en place par la ville avec le réseau des médiathèques et l’action culturelle de la ville » explique Mattea Lacave, adjointe au maire, déléguée à la culture. « Notre volonté est d’aller à la rencontre de tous les publics pour qu’ils découvrent nos établissements. Cette semaine était articulée sur le thème fédérateur des mangas, la semaine prochaine ce sera autour du cirque dans le quartier Saint Joseph.»





Pendant 4 jours, la troupe de TeatrEuropa d’Orlando Forioso avec 5 jeunes acteurs italiens de la troupe Tris Et Mas de Rome a travaillé avec les jeunes membres du club manga « La Brigade des Otakus » pour adapter à la scène des moments iconiques de l’univers manga. De l’expression corporelle, des chorégraphies, des duels, des langues réelles et imaginaires, des bandes sons ont été utilisés par les intervenants pour recréer à la scène l’ambiance d’un animé japonais. Chaque participant a ainsi pu se glisser dans la peau de son héros de manga préféré ! «Le but était vraiment de faire un spectacle dans l’esprit manga, avec des gentils, des méchants, des rigolos » souligne Orlando Forioso.





Ce samedi de 16 à 19h heures à l’Alb’Oru, le manga était à la fête pour clôturer cette belle semaine de travail avec le club manga « La Brigade des Otakus» et des ateliers pour tous : atelier booktube, atelier dessin « Création d’une couverture de manga », atelier cine-gaming, atelier doublage d’un manga.





Au total ces ateliers ont réuni une bonne centaine de gamins. A 18 heures a été restitué le travail théâtre et manga des 4 jours de stage, en présence des parents des stagiaires.

Sur scène, les jeunes héros de manga ont partagé le plateau avec les 5 jeunes acteurs italiens. La journée s’est terminée par un grand quizz autour des animés préférés des participants.