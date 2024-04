Bastia : Mission locale et France services "main dans la main"

« Ce n'est pas une inauguration, précise Julien Colombani, animateur du réseau France services pour la préfecture de Haute-Corse. On va signer une convention de partenariat entre le dispositif France Services à l'échelle départementale et la Mission locale de Bastia. » En effet, France Services, guichet unique permettant aux usagers de réaliser des démarches administratives auprès des opérateurs nationaux (Pôle Emploi, la Caf, la Carsat, CPAM, etc.), est en place à la Poste de la place d'Armes depuis octobre 2022 ( lire ici ).« Notre volonté est de tisser un maillage fort avec les partenaires locaux » précise Julien Colombani. Afin que les usagers trouvent des réponses pour l'ensemble des problématiques. Il donne l'exemple d'une personne qui aurait une démarche CPAM à réaliser alors qu'elle a des difficultés à se déplacer. France Services qui a tissé un partenariat avec l'association Inseme peut, alors, par ce biais, lui venir en aide.« Le but du partenariat avec la Mission locale est d'orienter le public jeune », ajoute l'animateur de France Services. En effet, la Mission locale accueille, oriente, informe et accompagne des jeunes, de 16 à 29 ans, dans leur parcours vers l’insertion sociale et professionnelle. Le fait de réaliser des permanences en France services permet à nos conseillers d'aiguiller ces jeunes et de renforcer une interaction avec les services de la Mission locale.Le maire de Bastia, Pierre Savelli, également président de la Mission locale, va dans le même sens : « Le dispositif France Services permet d'accompagner ces jeunes, mais surtout de les ouvrir à l'émancipation. Les agents vont dans ce sens et vers eux. Ça peut changer des trajectoires de vie et nous sommes heureux de participer à cette expérimentation sur le territoire. » Accompagné de Jean-Luc Negroni, délégué territorial du groupe Haute-Corse de la Poste et de Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture, les trois hommes signent la convention avant de rappeler, d'une même voix, combien « le maintien des services publics, notamment dans le rural, est essentiel. France Services permet de lutter contre la fracture numérique, qu'elle soit liée au manque d'équipements ou d'usage. »