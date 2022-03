Bastia : un point France Services inauguré à la Poste de la place d'armes

Déclarer ses impôts, faire son dossier de retraite, une demande d’allocation familiale ou le renouvellement d’une carte d’identité… ces démarches deviennent accessibles grâce au nouvel espace France Services installé depuis septembre dans le bureau de Poste de la place d’armes à Bastia. Quatre mois après son ouverture, le préfet de Haute-Corse, François Ravier ainsi que les représentants de La Poste inauguraient ce mardi 1er mars, les locaux totalement rénovés pour accueillir les personnes nécessitant de l’aide pour leurs demandes. « Habituellement ce service de proximité est plutôt proposé dans le rural, mais dans ce quartier de Bastia on s’est rendu compte qu’il y avait un réel besoin », précise François Ravier.





En effet, ce service était vraiment attendu dans le quartier, les chiffres l’attestent puisque depuis le 15 octobre, Sylvie et Christelle, conseillères de la Poste de la place d’armes ont eu à traiter 122 demandes. « Chaque jour nous avons environ 5 personnes qui viennent pour effectuer leurs démarches dématérialisées, en ligne », précise Christelle. Et les publics, pour la plupart des habitués de cette Poste, sont divers. « Du jeune retraité qui doit effectuer sa demande au jeune qui vient d’avoir son permis, ou encore un changement de carte grise : ici on apporte un accompagnement personnalisé et convivial », complète Sylvie.





Dans cet espace France Services, une imprimante a été mise à disposition pour pouvoir effectuer l’impression de justificatifs. Le guichet unique permet d’entreprendre des démarches auprès de huit partenaires : Pôle Emploi, la CNAM, la MSA, la Caf, la CNAV, la DGFIP et les services des ministères de la Justice et de l’intérieur.

En Haute-Corse, il s’agit du 16ème point France Services en place, le 11ème d’initiative postale.

Dans les prochains mois, les quartiers Sud de Bastia devraient avoir le leur.

Dans le courant de l’année 2022, le maillage territorial se poursuivra pour atteindre 22 points sur tout le département.