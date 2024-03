Bastia : Marie-Laure Nanti expose à l’Appuntu

Installé rue des Mulets à Bastia, l’Appuntu révèle au grand jour des talents méconnus mais exceptionnels. Jusqu'au 29 mars, les visiteurs sont invités à plonger dans l'univers enchanteur de Marie-Laure Nanti. "La peinture a toujours été ma compagne de cœur", confie-t-elle. "J'ai grandi auprès de mon grand-père, Vanni, un peintre passionné. Bien qu'il n'ait pas pu me transmettre son savoir, son amour pour l'art a façonné mon destin." Ce n'est qu'à l'âge de trente ans que Marie-Laure a fait des pinceaux son quotidien. "Un jour, mon mari m'a offert tout le matériel nécessaire et j'ai enfin pu donner libre cours à ma créativité. Avant de me consacrer principalement à l'huile, j'ai exploré diverses techniques telles que l'aquarelle ou les pastels."

L'exposition présente une cinquantaine de ses œuvres : portraits, nus, natures mortes, paysages, marines... "Je puise mon inspiration dans mon entourage, mon village, la mer", explique-t-elle. "Je capture des instants de vie à travers mon objectif, puis je les retranscris sur la toile avec mes pinceaux, mes brosses, mes couteaux." Son trait est délicat, épousant les courbes d'une femme, les rondeurs d'un enfant, les lignes d'un clocher, la vivacité d'un mérou ou la douceur d'une poire. Ses couleurs, souvent vives, illuminent la toile, tandis que ses jeux d'ombre et de lumière révèlent son talent inné.



Informations pratiques

Marie-Laure Nanti, une artiste à découvrir, présente ici sa première grande exposition après avoir émerveillé lors d'une exposition plus intime à Moriani en 2023.

L'Appuntu - 3 rue des Mulets - Bastia. Du lundi au vendredi de 9h à 19h Le samedi de 10h à 18h