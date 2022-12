Bastia : Le retour en force de la Spassighjata

Le tracé était plutôt costaud ! 9km600 à travers les artères parfois très étroites et pentues de ville, sans compter les escaliers ! Mais hier, malgré la Coupe du Monde de Football, il en fallait beaucoup plus pour décourager les 800 participants.Beaucoup de monde donc hier vers 18h place du marché pour prendre le départ : les cadors, les habitués, les néophytes, les déguisés, dans une ambiance très conviviale.Côté résultats ? Car il s’agissait aussi d’une compétition,, vainqueur de la dernière édition en 2019, n’a laissé à personne la possibilité de franchir la ligne d’arrivée avant lui. Il a parcouru le tracé en « seulement » 35’47 (moyenne 16km/h). Juste derrière, la pépite de l’AJB, le cadet Kamel El Azouzi (36’39) et le toujours très présent Guillaume Peretti (36’47) qui a déjà remporté l’épreuve à ses débuts.Chez les féminines,a pris la 1place en 45’ devançant de très peu Emmanuelle Moracchini (45’11) et Virginie Bette (45’26).Parallèlement une marche avait été organisé permettant aux participants de (re)découvrir le patrimoine bastiais, cette Spassighjata entrant dans le cadre de A Festa di a lingua.Une réussite et un beau pari réussi pour les nouveaux dirigeants de l’associu Mantinum.Les résultats complets ICI