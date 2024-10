Bastia : Le palmarès de la 42e édition d'Arte Mare

Dimanche 6 octobre : Avant-première Honeymoon à 14h et Parthénope de Paolo Sorrentino à 19h

: Avant-première Honeymoon à 14h et Parthénope de Paolo Sorrentino à 19h Lundi 7 octobre : Avant-première Une guitare à la mer à 9h30 et Lettres siciliennes à 14h

: Avant-première Une guitare à la mer à 9h30 et Lettres siciliennes à 14h Mardi 8 octobre : Projection de No Other Land à 14h et À toute allure à 19h

La première semaine de la 42e édition d'Arte Mare s'est clôturée par l'annonce du palmarès, samedi soir, au Centre Culturel l'Alb'Oru à Bastia. Les jurys ont récompensé des œuvres venant de tout le pourtour méditerranéen, et parfois de contrées plus lointaines, offrant ainsi un panorama varié de la création cinématographique actuelle.Le Grand Prix Arte Mare - Allindì a été décerné à "Crossing" de Levan Akin, un film puissant qui s’est distingué par son originalité et sa maîtrise artistique. Une mention spéciale a été accordée au documentaire "No Other Land", coréalisé par Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham et Rachel Szor, qui a également remporté le Prix Jury Jeune - Prix Ghjuventù et le Prix Cinéma Petru Mari RCFM pour sa musique originale.Le public a, quant à lui, plébiscité "Rabia" de Mareike Engelhardt, lauréat du Prix du public MGEN. Ce film a aussi obtenu une mention spéciale du jury jeune. "Seven Blessings" d’Ayelet Menahemi a également été récompensé par une mention spéciale.Les films corses ont eux aussi été mis à l’honneur. "Les forts ne disent rien" de Toussaint Martinetti a remporté le Prix de la meilleure fiction corse, tandis que le documentaire "I Cerca Petri" de Jean-Simon Peretti, réalisé par Frederika Sonza, a été primé dans la catégorie documentaire. Une mention spéciale a été attribuée à "A Casa" de David Olivesi.Les projections des films primés se poursuivront au cinéma Le Régent de Bastia à partir de dimanche. Parmi les moments forts de la semaine prochaine, les spectateurs pourront revoir "Crossing" jeudi 10 octobre, ou encore "No Other Land" mardi 8 octobre.