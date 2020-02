Bastia : La science bientôt à portée de main

A partir du 15 février prochain Lupinu accueillera un lieu dédié à la science et à la technologie à destination du grand public.

A casa di e scenze, un endroit inédit en Corse, qui ravira petits et grands.

Pour inaugurer le lieu, la mairie de Bastia a tenu à inviter le chercheur Axel Kahn, président de la ligue contre le cancer, qui tiendra une conférence sur "Les nouvelles technologies au service de l'Homme et de la Nature".



Axel Kahn parle de l'importance de la science.



En quoi ce lieu est-il un atout pour les Corses ?

A.Kahn : - Ce lieu a pour but d'essayer de présenter et expliquer ce qu'est la science au grand public par souci de démocratie. Je m'explique. Il est important de donner son avis, de faire valoir son point de vue sur des questions dont dépend l'avenir comme par exemple, l'évolution et le traitement des cancers, le réchauffement climatique, les solutions pour une production d'énergie verte. Si les citoyens n'ont pas les clés pour comprendre ses enjeux, alors on se résout à ce que la démocratie d'un pays développé soit remplacée par la technocratie.



Le public se fie-t-il à l'avis scientifique ?

- La donnée scientifique est victime des Fake news. Le problème des réseaux sociaux, c'est que pour les gens, ce que je dis sur la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, cela n'a pas plus de valeur que ce que va dire monsieur Bidule sur internet. Il y a une réelle contestation générale des pouvoirs, la science n'est pas exclue.



Les entreprises privées détiennent-elles le monopole de la recherche scientifique ?

- Cela dépend des secteurs. Pour l'intelligence artificielle (IA), c'est vrai que de nombreux chercheurs travaillent ou sont consultants des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) et sont les premiers sur ça. Dans les autres domaines comme la biologie, la médecine, la chimie pour l'essentiel, les découvertes sont souvent académiques. Par exemple, les bases moléculaires du cancer et les traitements inhibent du cancer sont à 98% d'origine académique. Le rôle de l'entreprise privé est plus dans le développement et l'amélioration du traitement.



Comment redonner le goût à la science au grand public ?

- Les éléments scientifiques sont les plus fondamentaux pour l'avenir. S'intéresser à la science c'est comprendre les enjeux pour, qu'en tant que citoyen, ils se fassent une opinion. La maison de la Science à Bastia, fera sans aucun doutes, toucher du doigt le coté éminemment réjouissant, lumineux, presque festif de la science.