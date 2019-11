Bastia : La face cachée des Musicales dans l’esprit de Noël …

32èmes Musicales de Bastia

Les animations et concerts gratuits

Lundi 18 novembre (crèche municipale) et jeudi 21 novembre (crèches A Cioccia et A Ciucciarella) : Compagnie Okkio avec « Le parasol Lasido »

Mardi 19 novembre (lycées Scamaroni et Vincensini) : Sekli

Mercredi 20 novembre à 18h (Café social A Tramandera) : Oscillation breve avec Marie-Cécile Hanin (piano et voix)

Jeudi 21 novembre (collège Montesoro) et vendredi 22 novembre (collège St Joseph) : Dolce Fiamma avec le trio EmA#

Jeudi 21 novembre à 18h (Café Social A Tramandera) : Dolce Fiamma avec le trio EmA#

Vendredi 22 novembre (résidence Ste Thérèse et Casa di l’Anziani) : La distraction de la mandibule (conceert à 3 voix et instruments)

Dimanche 24 novembre : itinérance musicale autour et au cœur de l’Alb’Oru

14h30 : Arboretum jardin pecunia : Sekli

15h10 : parvis ND des Victoires : Trio Elixir

15h50 : place Claude Papi : Scola in festa

16h30 : boulodrome : groupe No futal

17h10 : parvis du CC Alb’Oru : Cantid’elle (ensemble vocal féminin)

17h45 : salle de concert de l’Alb’Oru : Sofaz (maloya électro-réunionnais)