Bastia : La 4ème édition de A China di u Mercà c'est dimanche

« Cette 'China à l'Antica' est pour notre association l'occasion de célébrer les traditions héritées de nos aînés, un moment de partage intergénérationnel », explique avec enthousiasme Françoise Filippi, la présidente de l'association. Elle ajoute : « En 2017, nous avons fondé cette association en réunissant les habitants du quartier, qu'ils soient anciens ou plus récents au marché. Notre objectif était de faire revivre le quartier, et aujourd'hui nous sommes ravis de constater l'adhésion croissante de nos membres ».

Au fil des années, le marché a maintenu des traditions significatives telles que le bal de la Saint-Jean, la fête du Sacré-Cœur et bien sûr le loto. « Ces pratiques étaient magnifiques car elles rassemblaient, à l'époque, notamment les familles de pêcheurs. Grâce à notre association, nous perpétuons cette continuité », souligne Jacqueline Barboni-Luciani, secrétaire de l'association.

C'est donc une « China à l'antica » qui sera mise en avant ce dimanche. « Pour cette édition, nous sommes fiers de proposer une gamme de lots toujours plus attrayants », confie Françoise Filippi. Le premier prix est un ordinateur hybride d'une valeur de 1 500 €. En plus de ce lot principal, les participants auront l'opportunité de gagner des bons d'achat, des maillots du Sporting, des places de stade, des séjours dans des hôtels, des repas dans des restaurants réputés, des billets de cinéma et des paniers gourmands. L'événement promet d'être un moment convivial et unique dans un lieu emblématique de la ville. Et, bien entendu, la chance fera le reste.