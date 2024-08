Bastia : Joseph Massoni, 6e adjoint au maire n'est plus

Un ami et collègue du conseil municipal, Joseph Massoni, vient de nous quitter brutalement.On partageait la même passion pour Bastia.Au-delà de nos sensibilités politiques, il était un serviteur de l’action publique. Un véritable honnête homme loin des polémiques et des conflits. Il était toujours accessible et disponible pour travailler au bien commun.Son engagement quotidien pour les autres rendait Joseph Massoni profondément attachant.Notre groupe au conseil municipal et l’ensemble du Mouvement Un Futur pour Bastia présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et ses proches.