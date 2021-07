Bastia : Joseph Martelli n'est plus

Proche d'Emile et Jean Zuccarelli, Joseph Martelli avait mené, et perdu, son dernier grand combat politique lors des dernières élections départementales partielles du 3e canton de Bastia face au binôme Gandolfi-De Gentile en octobre 2016 Il avait été auparavant conseiller municipal puis adjoint au maire de Bastia en charge des affaires d'hygiène et de santé.Il était devenu un des cadres bastiais du PRG à l'époque ou le parti détenait encore plusieurs collectivités locales de Haute-Corse et d'ailleurs.C'est dans ce cadre qu'en 2008 il avait été élu conseiller général du 6e canton de Bastia dont le siège était devenu vacant à la suite de l'élection de François Vendasi au Sénat.La loi sur le cumul mandat avait contraint François Vendasi à démissionner. Mais ce n'est pas sa suppléante Juliette Dominici qui lui a succédé. La consultation électorale qui a suivi la décision du préfet de l'époque, confirmée par le tribunal administratif de ne pas aller dans ce sens, a permis à Joseph Martelli, resté seul en lice au second tour, de siéger longtemps à l'assemblée départementale et devenir notamment président de l'office HLM de la Haute-Corse.Marié, père de deux enfants, grand-père, élu municipal et départemental, président de l'office HLM de la Haute-Corse, Joseph Martelli avait été aussi vice-président du syndicat régional des chirurgiens-dentistes, vice-président du club corpo du Cosmos et président de la Boule Bleue du Prado.​Chirurgien-dentiste installé à Montesoro, Joseph Martelli avait grandi dans le quartier de la Citadelle de Bastia où sa famille était unanimement connue et estimée.CNI présente à toutes les personnes qui pleurent aujourd'hui Jospeh Martelli, homme modeste, discret et fidèle en amiité, l'expression de ses très sincères condoléances.