Bastia : Il est désormais possible de suivre les bus bastiais en temps réel !

Fini les attentes incertaines où l'on se demande si le bus est déjà passé ! Les bastiais peuvent, enfin, connaître la position des transports et savoir l'heure précise à laquelle ils arriveront.Dans un souci de modernisation du réseau de transports, la Société des autocars bastiais (SAB) et la Communauté d'agglomération bastiaise (CAB) travaillent depuis plus d'un an pour proposer un site internet intégrant un service de géolocalisation des bus. Chaque chauffeur est désormais équipé d'un smartphone endurci, ne servant qu'à donner la position du bus au prestataire national qui met en ligne les informations géographiques sur le site cab.monbus.mobi Sur ce nouveau site les utilisateurs pourront géolocaliser les arrêts de bus les plus proches, les trajets sur une carte, consulter les horaires de passage et les horaires en temps réel. Grâce à se service, les agents pourront signaler des retards et des incidents sur les lignes.Cette innovation n'est pas sans cibler une nouvelle clientèle pour les bus bastiais.François Tatti, président de la CAB? explique."Notre réseau de bus et de transport est très fréquenté, cela représente 3 millions de voyages par an en moyenne. Aujourd'hui nous voulons cibler une clientèle qui ne connait pas les bus bastiais, qui utilise uniquement la voiture pour se déplacer."Cette initiative s'inscrit dans une volonté de décongestionner le centre-ville saturé à certaines heures par les véhicules.A long terme, la CAB souhaite intégrer le dispositif à l'échelle régionale. Cette dernière travaille, d'ores et déjà, avec la Collectivité de Corse au niveau du ferroviaire. Pour François Tatti "l'interopérabilité de ce dispositif permettra à long terme de relier tous les transports de Corse par un seul et même billet. Nous espérons faire une billettique à Bastia qui fonctionnera dans le futur sur tout le territoire."Pendant tout le mois de septembre le site mobile sera testé et les utilisateurs pourront grâce à un service téléphonique et une adresse mail, donner leurs avis sur ce dispositif.---Le site pour retrouver les horaires cab.monbus.mobi Les numéros de téléphone et adresse mail pour donner son avis : ddcs@agglo-bastia.fr ; 04 95 55 18 21