Bastia : Cuncertu natalescu à l’Immaculée Conception

«J’avais depuis longtemps le souhait d’organiser un concert de Noël » explique Marie-Line Vallecalle. « Ce projet a commencé à prendre forme cet été et très vite un petit groupe s’est formé autour de moi : Des chanteurs et chanteuses amateurs, heureux de participer à l’aventure et de relever ce défi. Tous ont décidé de donner un peu de leur temps et de leur voix afin de partager dans la bonne humeur le fruit de leur travail en public et en ce temps de l’avent témoigner aussi de leur foi ».

Au programme, les mandolines et guitare de l’Estudiantina Bastiaise, une formation récemment créée et dirigée par René Vallecalle et d’autres instrumentistes pour des chants méditatifs inédits à plusieurs voix, des chants traditionnels corses de Noël, des chants enjoués du répertoire espagnol et hébreux et des chants de pop-louange.

« Le groupe Ars Musica nous fera le plaisir d’interpréter un Jubilate » souligne encore Marie-Line Vallecalle.





Participation libre