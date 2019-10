Bastia : Conflit à l'Office Public de l'Habitat. Le STC occupe la commission d'attribution des logements

Si un premier mouvement de grève avait été lancé par le STC OPH en 2018, ce dernier avait alors abouti à un protocole d'accord de sortie de grève entre le Syndicat et la Direction de l'Office.

1 an plus tard, l'organisation syndicale, pour qui le respect de ce protocole n'a pas été pleinement considéré, a décidé de déposer un préavis de grève, le 18 septembre dernier. " Nous avons laissé un délai de préavis plus long que la moyenne, soit 12 jours jusqu'au 30 septembre, ce qui montre notre volonté de créer des conditions d'améliorations, mais nous n'avons pas été entendu" s'est justifié Jean Brignole, Secrétaire Général du STC. Pour lui, "la décision d'occuper la CAL doit servir d'électrochoc."



Alors que plusieurs demandes avaient été paraphées conjointement avec la Direction, une seule aurait été respectée, "si des moyens humains ont été mis à dispositions avec la nomination d'un Directeur du Patrimoine, ce dernier n'a pas pu assumer pleinement ses missions du fait de l'absence de la nomination d'un adjoint" a indiqué le Syndicat à travers un communiqué, tout en rajoutant : "Pour notre part, nous sommes très loin des engagements signés par la Direction [...]".



L'absence de nomination d'un adjoint donc, mais aussi l'état du parc habitat déplorable, ou encore sa maintenance (portail, digicode) non engagées sont, aujourd'hui, leurs principales revendications.



Des revendications qu'a justifié la coalition syndicale en indiquant, que parmi les 3 000 logements du parc, nombreux restent vacants alors que l'Office reçoit "des milliers de demandes." "Un manque à gagner" selon J. Brignole. "Lorsque les logements ne sont pas attribués, cela à un coût, tant par la dégradation de ces derniers que par l'absence de recettes".



"Ce qu'il faut que les gens prennent en compte, c'est que l'OPH2B est désormais l'OPH de la Corse. Le logement social doit être une priorité pour cette Collectivité " a tenu a préciser le militant syndicaliste, qui a dit souhaiter rencontrer le Président de l'Exécutif, Gilles Simeoni. Il a également averti que "les moyens alloués sont loin d'être à la hauteur de l'engagement pour rénover le Parc, ça fait déjà un bon moment que l'on réclame un Plan Marshall. On tire la sonnette d'alarme mais ce sont les salariés qui en payent, aujourd'hui, le lourd tribut."



Pour conclure son action de communication, la section syndicale s'est dit "prête à mettre en oeuvre tous les moyens mis à sa disposition pour faire entendre ses revendications".