Bastia : Ces colis de Noël qui réchauffent les cœurs

« Je n’ai pratiquement plus de famille, ou très éloignée et ce colis constitue mon seul cadeau de Noël » souffle Nenette, venue retirer son colis à l’ancien hôtel de ville, place du marché. «Par ces colis nous pensons à celles et ceux pour qui ces fêtes sont difficiles » souligne Pierre Savelli, le maire de Bastia. « Augmentation de la précarité oblige, chaque année nous avons davantage de colis à distribuer. Noël c’est la fête du partage, de la solidarité aussi. Et nous espérons apporter un peu de joie à toutes ces personnes seules, défavorisées, empreintes de craintes, d’incertitude ». Le maire de Bastia, entouré de Don Petru Luccioni, adjoint délégué à la cohésion sociale, aux liens intergénérationnels et au logement social, Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS et Elisabeth Fraticelli, DRH, responsable du CCAS, a remis en personne quelques-uns de ces colis, glissant un petit mot aux personnes âgées.



«Cette année nous avions 2000 colis à distribuer dont 1400 offerts aux bénéficiaires du CCAS, retraités ou qui ont des invalidités et des pensions d’invalidité » précise Françoise Filippi. « Ensuite nous en distribuons 400 aux personnes âgées des EHPAD, 70 aux ressortissants de l’association Fratellanza, 130 pour les enfants et adolescents hébergés en ESAT ou dans les foyers de la ville et 15 colis pour les femmes isolées du centre d’hébergement et de réinsertion Maria Stella ».



Ces colis d’une valeur de 80 € contiennent des douceurs dont la plupart fabriquées par des artisans locaux. « Ces colis sont ensuite confectionnés par les pensionnaires de l’ESAT » ajoute F.Filippi.

Après ce cadeau de Noël, un autre sera offert par la mairie de Bastia à 240 personnes : un réveillon, le 31 décembre au Centre Culturel L’Alb’Oru. « C’est un moment festif, intergénérationnel parce qu’il y a des familles, des personnes âgées, des couples, des jeunes du Belvédère et leurs accompagnants » indique encore F.Filippi qui y participera en présence du maire.