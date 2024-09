Bastia : Arte Mare, 42ème top départ

« Quoi de neuf docteur ? » est le thème de cette édition 2024. « C’est une interrogation en forme de farces et attrapes que posera notre festival en tentant d’y apporter des réponses » explique Michèle Corrotti, présidente de l’association Arte Mare. « Notre festival n’est ni érudit, ni canoniste, ni médecin non plus et sans la causerie d’un doctorat débattra du sujet. Comment va le monde ? Comment vont les peuples qui ont en partage la Méditerranée ? C’est le cinéma en fait qui nous délivrera un bulletin de santé ».





A l’affiche une soixantaine de courts et longs métrages en 5 lieux différents regroupés en plusieurs compétitions : longs métrages méditerranéens, films corses, écoles de cinéma, panorama méditerranéen… de vieux films emblématiques aussi comme « Knock » (1950) ou « Le Corbeau » (1943) avec les inoubliables Louis Jouvet et Pierre Fresnay.



En ouverture, ce vendredi soir à 18h45 dans la grande salle du centre culturel de l’Alb’Oru, le film de Frédéric Farrucci, « Le Mohican », un western contemporain qui aborde des questions politiques essentielles et explore notre île : Un berger corse voit son terrain convoité par la mafia pour un projet immobilier. Après avoir tué accidentellement l’homme venu l’intimider, il prend le maquis. Au casting, notamment, Alexis Manenti, Mara Tacquin, Marie-Pierre Nouveau …



A 21h15, en ce même lieu, de la musique et de la belle musique avec l’association Camerata Figarella et son « Novecento ». Un concert-spectacle créé à partir du monologue d’Alessandro Barico. Ce monologue narre l’histoire de Dany Boodmann T.D. Lemon, surnommé Novecento. L’histoire de cet homme né et abandonné sur le paquebot transatlantique Le Virginian. Adopté par l’équipage, il grandira à bord et deviendra le pianiste du navire. Dans la distribution : Sampiero Medori, Noé Clerc, Anthony Caillet, Fanou Torracinta…



Samedi à 14h (Alb’Oru), dans la thématique du festival, le court-métrage « Dieu n’est plus médecin » de Marion Le Corroller sera suivi d’un débat animé par Christophe Bourseiller. « Mon remède à la mélancolie, c’est un bon film » déclare le programmateur thématique et animateur des différentes rencontres. « Je l’avoue je suis, comme plus de 8 millions de Français, un hypocondriaque. Je me crois souffrant alors que je ne suis qu’un malade imaginaire faisant parfois le désespoir des médecins. C’est pour cela qu’il m’a paru évident de consacrer cette 42e édition d’Arte Mare à la santé ». Dans « Dieu n’est plus médecin », une jeune interne aux urgences, saturée, à bout de souffle, au bout d’une énième nuit de garde, oublie malencontreusement une patiente sur son brancard… Sous le choc, marquée par les faits, elle entame alors une lutte acharnée pour rester elle-même en vie.

« Et demain, comment sera-t-on soigné ? Dans 20, 50 ou 100 ans, que seront devenues les maladies ? Où en sera la médecine ? Quelle sera l’évolution des médecins ? Autant de questions qui seront en débat à l’issue de la projection.