Bastia : Après-midi festif pour I Anziani

Pour cette édition 2022 des résidents de l’ESAT et de l’établissement spécialisé « Pampasgiolu » avaient été invités. Le samedi 31 décembre, après 2 années perturbées par la crise sanitaire, ce sera le grand retour du « Capu d’Annu » au Centre Culturel l’Alb’Oru à partir de 20 h.



L’occasion pour petits et grands de célébrer les premiers instants de la nouvelle année dans une ambiance de fête et de partage.



L’entrée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans tandis que le tarif général est de 10 euros et 30 euros selon les conditions de ressources. Les inscriptions ont lieu tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 15h30 au CCAS place du Marché (2ème étage) jusqu’au vendredi 23 décembre.



Pour tout renseignement tel : 0495559645 / 0495559646