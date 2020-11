Bastia : Ange-Toussaint Mei n'est plus

Ange-Toussaint Mei, figure emblématique de la citadelle de Bastia nous a quittés le mardi 3 novembre, laissant derrière lui une famille et des amis dans une peine immense.Ange-Toussaint était de ces hommes que l'on aime rencontrer et côtoyer tant il respirait la joie de vivre. Souriant, aimable et bienveillant, d'une gentillesse et d'une droiture extrême, il était à l'écoute de tous, toujours prêt à rendre service.La citadelle de Bastia d'où il est originaire devra continuer à vivre sans la silhouette de ce personnage qui respirait la joie de vivre.Comment ne pas évoquer aussi la présence de ce fin tireur lorsque on évoque la chasse à la plume.Ange -Toussaint a exercé le métier de maçon, puis celui d'agriculteur. Les plus anciens se souviendront également qu'il a été le propriétaire du "Son des guitares" sur la plage de Ficaghjola à Bastia, où aujourd'hui il y a le tunnel.Le bonheur, Ange Toussaint l'a trouvé il y a 65 ans en épousant Catherine née Fanti mais aussi auprès de ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants avec qui il partageait de grands moments de bonheur dont il de délectait.Ses attaches avec la microrégion de Balagne où ses fils ont exploité de 1981 à 1992 l'Hôtel "Chez Charles" à Lumio, commune où résident encore des membres de sa famille étaient très fortes.La famille Mei est estimée et appréciée de tous.Les obsèques de Ange Toussaint Mei ont été célébrées ce jour à 15 heures en la Cathédrale Sainte Marie de l'Assomption à Bastia.L'inhumation devait suivre au cimetière de Montesoro.En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à son épouse Catherine, à ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants à son frère Roger, à toutes les familles parentes, amies et alliées ses sincères condoléances.