Bastia : le complexe de A Rinella "sera le fleuron de nos infrastructures"

Les projets d’infrastructures sportives dans les quartiers sud de Bastia se cumulent. Après l’inauguration du complexe Pepito Ferretti et les travaux de modernisation du stade Roger-Poggi, la Communauté d’agglomération de Bastia s’attaque maintenant au Cosec de A Rinella. Lors de la dernière réunion de la CAB, ce lundi 20 février, son président, Louis Pozzo di Borgo, a justement insisté sur l’importance de cet ensemble de chantiers, pour favoriser « l’intégration et l’inclusion des publics en difficulté ».



En service depuis 1970, le complexe sportif de A Rinella va donc avoir droit à son lot de rénovations. « Ce sera le fleuron de nos infrastructures », anticipe Louis Pozzo di Borgo, alors que le Conseil communautaire a approuvé à l’unanimité le programme de la première phase des travaux, qui devrait débuter à la fin de l’année 2023. « D’abord, nous allons opérer à une rénovation et une remise aux normes totale des infrastructures. »



La première partie des travaux, prévue entre fin 2023 et début 2025, comprend donc, entre autres : la pose d’un nouveau parquet dans la grande salle de basket, la rénovation du mur d’escalade, ou encore la couverture du terrain multisport extérieur, pour permettre la pratique du handball, du badminton, du tir à l’arc… L’ensemble de l’opération est estimé à 1,5 millions d’euros.