Bastia : Top départ pour les animations de Noël

Comme chaque année, grands et petits pourront s’adonner aux joies de la glisse avec la patinoire installée place Saint Nicolas. Elle sera ouverte jusqu ‘au 5 janvier tous les jours de la semaine. Tous les samedis soirs de 20h30 à 22 heures un DJ l’animera.





Le 7 décembre, pour la 5ème année consécutive, l’Associu Mantinum organisera la Spassigh j ata, trail urbain à travers la ville.

Ce jour là aura lieu aussi une déambulation gourmande et festive rue Napoléon, rue des Terrasses, rue Saint Roch, rue Neuve Saint Roch et rue Faggianelli. Organisé par l’association des commerçants de la ville, cet évènement prendra la forme de vente au déballage par les commerces de bouche présents dans ces rues.





Le 12 décembre aura lieu A Festa di l’Anziani . Cette année le CCAS et la casa di l’anziani organisent un concert pour le seniors au théâtre municipal à partir de 15 heures. Éléonore Pancrazi (mezzo soprano) et Dimitri Maslennikov (violoncelle) avec l’Ensemble Instrumental de Corse se produiront sur scène. Ce concert solidaire sera suivi d’un goûter.





Du 13 au 23 décembre : Mercatu di Natale. Le Marché de Noël animera la place du Marché avec démonstrations par le syndicat des couteliers corses, la maison du Père Noël, manèges pour les enfants, soirées musicales. Les dimanches 15 et 22 décembre, des DJ viendront animer les lieux de 19 à 22 heures.





21 décembre : Journée de Noël durant laquelle se succéderont des lectures de contes, ateliers, concerts et films pour enfants. En début de soirée, une veillée de Noël en musique sera organisée pour toute la famille.





31 décembre : Le CCAS organisera un grand repas de la Saint Sylvestre au théâtre municipal et à la salle polyvalente de Lupino pour permettre à tous de réveillonner et de fêter la nouvelle année.

CNI a assisté aux illuminations