Barrettali : le maire interdit par arrêté la divagation des chiens

Attention ! Si vous habitez dans la commune de Barrettali, vérifiez avec prudence, la laisse de votre chien. Si l’envie lui vient de prendre l’air avec ses compagnons du quartier, vous risquez une amende.

Le maire Dominique Baccarelli a en effet décidé de prendre une mesure forte pour limiter la divagation des chiens dans sa commune et p ar le biais d'un arrêté visant à assurer la sécurité et la tranquillité publiques, il a décidé de réglementer la présence des animaux, en particulier celle des chiens, sur la voie publique.

Cette mesure a été prise par précaution, comme l'explique le maire de Barrettali : "Il y a beaucoup de chiens dans la commune, au point que certains habitants ont commencé à se plaindre. Je préfère donc prendre les devants en déposant cet arrêté avant qu'un accident ne se produise." Selon lui la divagation des chiens est devenue de plus en plus préoccupante et a déjà causé l’affrontement entre deux chiens. De plus "Ce genre d’événement est, tout d’abord, dangereux, mais créer aussi des tensions entre les propriétaires des animaux" observe-t-il.





Une décision prise par précaution

​Une décision prise aussi en raison de l'afflux de touristes sur les plages de la commune dans les prochaines semaines "À l’approche de l’été, les vacanciers débarquent sur les plages insulaires et celles de Barrettali n’y font pas exception, le danger serait donc multiplié. ur nos plages, où il y aura beaucoup de monde, y compris des enfants, un incident peut rapidement survenir. Nous ne voulons pas être responsables d'un drame.", s’exclame Dominique Baccarelli.

Attention...le contrevenants risquent une amende.