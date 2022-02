Barbara Furtuna : c'est fini !

"Un immense merci à vous tous qui avez fait vivre notre musique à travers votre présence et votre écoute. Celle-ci reste au cœur de nos vies et nous nous retrouverons certainement autour d’autres projets artistiques… Nous ne manquerons pas de vous donner de nos nouvelles sur cette page" écrivent notamment les membres du groupe.





"Nous aimerions remercier tous les artistes et professionnels du spectacle qui ont croisé notre route, à travers nos concerts ou nos collaborations. Nous pensons aussi à ceux qui nous ont accueillis dans leurs théâtres, festivals, villes, villages et invités à leurs tables pendant toutes ces années.

Merci à nos proches, nos amis et à tous ceux qui nous ont accompagnés dans l’organisation de nos tournées, sans oublier les partenaires qui ont soutenu notre démarche et lui ont permis de rayonner. Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse Air Corsica Corsica Ferries Decca Records" ajoutent-ils

avant de s'exprimer avec la même chaleur et la même reconnaissance en langue corse.



Un ringraziu tamantu à tutti quelli chì anu datu sensu à i nostri canti è permessu di fà li ribumbà aldilà di l’isula. Sò sta lingua è sta terra ch’anu datu u fiatu à e nostre voce. Vi tenimu ind’è i nostri cori.