Bandes à part : une version qui fait réfléchir

(Scénario et dessin de Christian De Metter , d’après l’œuvre de René Barjavel )



« Les Expéditions Polaires françaises enregistrent le signal d'un émetteur sous la glace de l'Antarctique... L'expédition internationale découvre les ruines d'une civilisation disparue depuis 900 000 ans et les scientifiques du monde entier affluent vers le site pour aider à explorer et comprendre. Ils découvrent un objet ovoïde en or de trois mètres de diamètre dans lequel se trouvent en état de biostase un homme et une femme dont les têtes sont recouvertes de casques d'or. Simon, médecin de l'expédition, décide de procéder au réveil des corps en commençant par celui de la femme, le corps de l'homme montrant des traces de brûlures sur le torse... La Nuit des temps est un roman pacifiste et assez anarchisant. Russes et Américains, renvoyés dos à dos, travaillent malgré tout ensemble, à l'image de l'effort de dépassement des oppositions nationales, assez répandu dans le milieu des sciences de l'époque. Les savants court-circuitent les décisions des gouvernants. Notre civilisation paraît barbare face au raffinement et à la sagesse des savants des temps anciens, leur savoir immense risquant d'être perdu par la bêtise humaine.»





Habitué des adaptations de romans, Christian De Metter ( Au Revoir Là-Haut, Nobody… ) s’attaque à La Nuit des Temps de Barjavel en le transposant à notre époque tout en respectant le matériel de base et avec un traitement graphique qui met en valeur l’atmosphère et la poésie du récit.