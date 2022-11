Bandes à part - Entre histoire et fantastique

«

Empêcher les ténèbres d'entrer, c'est la mission du veilleur des brumes". C'est ce que répétait sans cesse le père de Pierre, avant de disparaître. À présent, c'est au jeune garçon que revient cette mission capitale : veiller sur le barrage et faire tourner le complexe mécanisme du moulin afin de repousser les brumes mortelles qui menacent d'engloutir Val-de-l'Aube comme elles l'ont fait du reste du monde. Veilleur des brumes, c'est une responsabilité solitaire : si, ailleurs, le monde est mort, au coeur du paisible village, la vie a repris, avec son lot de joies et de contrariétés. Pierre va à l'école, a des amis. Pourtant, lorsque vient le soir, il est de retour dans sa tour, face à l'épais brouillard qui lui a volé son père, pour permettre aux habitants de conserver leur insouciance. Mais, de l'autre côté des murailles, les ténèbres prennent des forces. Le raz-de-marée mortel revient plus fortement chaque fois, et Pierre et ses camarades vont devoir mener ensemble cette ultime épreuve, ce dernier combat contre les brumes.

Le chef d’œuvre de

Robert Kondo

et Daisuke Tsutsumi adapté du court-métrage «The Dam Keeper » revient dans une intégrale, l’occasion de découvrir ou redécouvrir les aventures extraordinaires de Pierre et ses amis et son univers graphique doux et coloré.