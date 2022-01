Bandes à Part : la première mouture 2022 joue sur la diversité

Scénario Pat Perna et dessin de Fabien Bedouel)



« Le 20 juillet 1969, le monde entier, figé devant sa télévision, est sidéré par l'exploit : les Américains ont aluni ! Et avant les Soviétiques ! Malgré une frayeur technique, tout s'est bien passé. Pourtant, au moment de repartir, Armstrong se retourne une dernière fois pour observer le paysage et reste figé : dans la visière de son casque, se reflète un drapeau soviétique et un LEM russe... »

Avec Kosmos, Pat Perna (Valhalla Hotel, Forçats…) joue sur le vrai et le faux avec cette uchronie aux allures de documentaire où les soviétiques seraient les premiers à avoir marcher sur la lune. Pour accompagner le récit et renforcer le coté documentaire, Fabien Bedouel (Kersten, L’or et le sang…), utilise le noir et blanc et des cadrages qui rappelle les images de 1969.