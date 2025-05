Balagne : Le parc de Saleccia en fête ce week-end avec « Emma Lab »

Emma Lab’ In Festa propose deux jours de spectacles, de concerts et d’installations artistiques, offrant une programmation à la fois audacieuse, accessible et engagée. Un moment hors du temps où le public peut découvrir, s’émerveiller et participer à des expériences artistiques immersives.En amont du festival, ce jeudi 22 mai à Bastia, une journée d'ouverture exceptionnelle au Centre culturel Una Volta avec à 10h et 14h une conférence intitulée « Johnny et Jul c’est les plus forts » où comment une chanson peut-elle devenir un succès ? La réponse avec Malik Berki, membre de Radio Loukoum, qui fera découvrir les secrets derrière les grands classiques. Suivra à 19h30 l’enregistrement public du podcast « La World Music n’existe pas » avec Mona Hkl, une artiste pluridisciplinaire dont la pratique se situe entre l’édition, l’illustration et la création sonore. Passionnée de radio, elle proposera un voyage sonore à travers une playlist où les musiques traditionnelles et populaires du pourtour de la Méditerranée, des régions MENA (Middle East and North Africa) et des Balkans vibrent en liberté.Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 c’est au parc de Saleccia que se poursuivra le festival, un parc transformé en un véritable écrin de créativité où les arts vivants, les musiques actuelles et les arts visuels se rencontreront dans un cadre nature exceptionnel : Spectacles vivants jeune public et tout public (4 spectacles professionnels, deux insulaires, une compagnie belge et une suisse), théâtre, cirque, danse et performances interdisciplinaires, concerts de musiques actuelles, électro et créations originales d’artistes insulaires et d’artistes inédits en Corse, arts visuels et installations, ateliers de pratique artistique ouverts à tous pour expérimenter et échanger avec les artistes.Pour cette édition 2025, les organisateurs ont souhaité renforcer leur démarche d'être une « école du spectateur ». Aussi les jeunes élèves de la nouvelle école de cirque « Balanine Zitellab' », fondée par Emma Lab', auront l'opportunité de présenter leur spectacle de fin d'année dans des conditions professionnelles et vivront le festival de l'intérieur.Pour les scolaires des animations spéciales sont prévues pour les élèves des écoles de Belgodere, de Lumio et du collège Giraud.Le programme ICI