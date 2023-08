Baie de Campomoro : collision entre 2 bateaux, une enfant de 7 ans blessée

On ignore dans quelles circonstances la collision a bien pu se produire toujours est-il que quand l'alerte a été déclenchée par le Cross-Corse, le Codis de Corse-du-Sud et les sauveteurs en mer de la SNSM de Propriano ont uni leurs efforts pour porter secours aux passagers de 2 bateaux.

Rapidement la SNS 7-012 ainsi que la VL SNS 925 de la SNSM de Propriano étaient engagées. Une ambulance du centre de secours du Rizzanese était également mobilisée.

Fort heureusement on ne déplorait qu'un blessé : une enfant de 7 ans qui, ramenée sur la plage, était prise en charge par l’infirmier et les Secouristes SNSM renforcés par l’équipage d’un VSAV des Sapeurs-Pompiers.