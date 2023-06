Bac pro 2023 : c’est parti pour 616 candidats corses

Pour les 130 candidats du lycée professionnel du Finosello, la matinée se révèle encore plus spéciale. Comme l’année dernière, le recteur de l’académie de Corse, Jean-Philippe Agresti a pris le temps de venir saluer les élèves qui sont dans un moment marquant de leur vie. « Le baccalauréat est une étape importante de la vie de nos élèves et dans la vie des familles », révèle le recteur. « C’est toute l’île qui va vivre au rythme du baccalauréat dans les prochains jours ».



C’est d’ailleurs lui qui s’est occupé de distribuer les sujets à une classe tout en leur donnant des paroles d’encouragement : « On n’abandonne pas, on ne se précipite pas et on prend le temps de corriger », à conseillé monsieur Jean-Philippe Agresti le sourire aux lèvres. La journée reste encore longue pour les étudiants en bac professionnel qui, après le Français, enchaînent avec l’Histoire-Géographie et l’enseignement civique.



Demain les candidats du bac général ont rendez-vous avec l’épreuve tant attendue de philosophie.